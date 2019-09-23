16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ищут водителя, сбившего на переходе пенсионерку и скрывшегося В Новокуйбышевске водитель Lada Priora снес пять припаркованных машин Водитель автобуса сбил двух детей в Самаре В Тольятти мама с ребенком попали под колеса иномарки В Самаре пострадала пассажирка одного из столкнувшихся автобусов

ДТП Происшествия

В Самаре ищут водителя, сбившего на переходе пенсионерку и скрывшегося

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 107
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники полиции Самары пытаются установить личность водителя легкового автомобиля, предположительно черного цвета, который 20 сентября сбил пожилую женщину напротив дома №165 по пр. Карла Маркса и скрылся с места ДТП, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в 19:00, когда автомобиль совершал правый поворот, а пенсионерка пересекала ул. Революционную по нерегулируемому пешеходному переходу. После происшедшего водитель покинул место ДТП, не оказав помощь пострадавшей женщине. Бригадой скорой помощи она была доставлена в лечебное учреждение, где после обследования ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении скрывшегося водителя и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по тел.: 8 (937) 644-18-88, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6