В Самаре ищут водителя, сбившего на переходе пенсионерку и скрывшегося

Сотрудники полиции Самары пытаются установить личность водителя легкового автомобиля, предположительно черного цвета, который 20 сентября сбил пожилую женщину напротив дома №165 по пр. Карла Маркса и скрылся с места ДТП, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в 19:00, когда автомобиль совершал правый поворот, а пенсионерка пересекала ул. Революционную по нерегулируемому пешеходному переходу. После происшедшего водитель покинул место ДТП, не оказав помощь пострадавшей женщине. Бригадой скорой помощи она была доставлена в лечебное учреждение, где после обследования ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении скрывшегося водителя и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по тел.: 8 (937) 644-18-88, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).