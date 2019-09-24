ХК ЦСК ВВС "в гостях" разгромил "Торпедо–Горький"

В понедельник, 23 сентября, ХК ЦСК ВВС в очередном матче "ВХЛ — Кубок Шелкового пути" нанес поражение ХК "Торпедо — Горький", сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд прошла в Нижнем Новгороде.

Два игрока самарской команды — Александр Степаненко и Никита Свинцицкий — отметились хет триками. У "хозяев" забили Никита Милехин и Руслан Трубкин. Счет матча — 6:2 в пользу ЦСК ВВС.

Сразу после игры команда на клубном автобусе отправилась в Самару. 29 сентября "летчики" примут у себя "Зауралье" (Курган).