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ДТП Происшествия

В Самаре из грузовика на проезжую часть высыпались десятки газовых баллонов

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 24 сентября на пересечении улиц Аэродромной и Промышленности в Самаре из кузова грузовика, похожего на "Газель", на проезжую часть высыпались серые газовые баллоны с надписями "Аргон". Об этом сообщают очевидцы в местных соцсетях.

Судя по фотографиям и видеоролику свидетелей, на асфальте оказалось около трех десятков баллонов. Некоторые упали вместе с кассетами, в которых перевозились.

На карте Самары в поисковике "Яндекс" на перекрестке стоит значок ДТП, а на ул. Промышленности обозначен затор по направлению "из города", который начинается почти от перекрестка с ул. Партизанской и продолжается до кольца с ул. Аэродромной. Затруднение в движении транспорта обозначено и на самом кольце.

Обстоятельства случившегося устанавливают.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, упавшие баллоны опасности для жизни и здоровья людей не представляют. По факту ДТП будет проведена проверка и принято процессуальное решение.

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