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Хоккей Спорт

"Ладья" разгромила "Тюменский Легион" — 6:0

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ "Ладья" разгромила "Тюменский Легион", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд состоялась во вторник, 24 сентября, в ЛДС "Лада Арена".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет в матче открыл форвард "Ладьи", на пятой минуте реализовавший большинство — 1:0.

В середине второго периода с интервалом в две минуты Дмитрий Петров (в большинстве) и Милан Зинатуллин довели счет до 3:0.

В третьем периоде Степан Стешенко, Андрей Колягин и Тимофей Доба довели счет до крупного — 6:0 победа "Ладьи".

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