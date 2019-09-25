"Ладья" разгромила "Тюменский Легион" — 6:0

В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ "Ладья" разгромила "Тюменский Легион", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд состоялась во вторник, 24 сентября, в ЛДС "Лада Арена".

Счет в матче открыл форвард "Ладьи", на пятой минуте реализовавший большинство — 1:0.

В середине второго периода с интервалом в две минуты Дмитрий Петров (в большинстве) и Милан Зинатуллин довели счет до 3:0.

В третьем периоде Степан Стешенко, Андрей Колягин и Тимофей Доба довели счет до крупного — 6:0 победа "Ладьи".