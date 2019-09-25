Яна Дьякова и Рустам Агров выступят в Художественном музее

В Художественном музее 26 сентября состоится концерт Яны Дьяковой и Рустама Агрова.

В первом отделении Яна Дьякова исполнит несколько барочных арий, а Рустам Агаров заинтересует слушателей страстным "веристским" репертуаром. Во втором отделении организаторы концерта обещают дуэты и романсы. За фортепиано — Наталья Демина.

Яна Дьякова — участница проекта "Большая опера" на телеканале "Культура", обладательница колоратурного сопрано. Рустам Агаров — первый тенор в хоре Театра оперы и балета.

Билет на концерт будет стоить 300 рублей. Концерт состоится в рамках проекта "Таланты земли Самарской".