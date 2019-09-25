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Музыка Культура

Яна Дьякова и Рустам Агров выступят в Художественном музее

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Художественном музее 26 сентября состоится концерт Яны Дьяковой и Рустама Агрова.

В первом отделении Яна Дьякова исполнит несколько барочных арий, а Рустам Агаров заинтересует слушателей страстным "веристским" репертуаром. Во втором отделении организаторы концерта обещают дуэты и романсы. За фортепиано — Наталья Демина.

Яна Дьякова — участница проекта "Большая опера" на телеканале "Культура", обладательница колоратурного сопрано. Рустам Агаров — первый тенор в хоре Театра оперы и балета.

Билет на концерт будет стоить 300 рублей. Концерт состоится в рамках проекта "Таланты земли Самарской".

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