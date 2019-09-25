Tele2 выходит на биржу

Tele2 представляет уникальную для российского телеком-рынка платформу — "Биржу Tele2". Это первая онлайн-площадка, где абоненты могут покупать и продавать минуты и гигабайты. Теперь клиенты сами решают, как распоряжаться пакетом своего тарифного плана.

В рамках концепции "Другие правила" Tele2 продолжает запускать инновационные услуги и сервисы, не имеющие аналогов на российском рынке мобильной связи. Клиенты оператора впервые на телеком-рынке получают полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут их продавать и покупать на "Бирже Tele2".

Сервис представляет собой бесплатную онлайн-площадку. "Биржа Tele2" позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки "Мой Tele2" и тарифного плана "Премиум", а покупка — абонентам всех пакетных тарифных планов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступят на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Размещать и приобретать лоты на "Бирже Tele2" могут абоненты по всей стране: например, московский клиент оператора сможет купить лот абонента Новосибирска. Продаже подлежит основной пакет тарифного плана и перенесенные остатки, а покупке — пакетные услуги, которые входят в тарифный план. Приобретенный на бирже пакет трафика расходуется в первую очередь и действует в течение 30 дней.

Сервисом удобно пользоваться на сайте оператора. Уже скоро "Биржа Tele2" будет доступна в мобильном приложении "Мой Tele2".

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"С переходом на платформу "Другие правила" Tele2 завоевала репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи — мы стремимся предлагать уникальные решения, которые давали бы все большую свободу выбора. Достаточно вспомнить запуски тарифного конструктора и "умного тарифа", а также сервисов "Перенос остатков" и "Делитесь гигабайтами". Сегодня Tele2 совершает настоящую революцию в телекоме и открывает рынок внутри рынка — "Биржу Tele2". Теперь мы даем возможность клиентам самим решать, что делать с пакетом их тарифного плана: подарить или настроить, купить или продать. Абсолютная свобода распоряжения тарифом — еще одно "другое правило" Tele2".