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Возбуждено дело в связи с гибелью экс-мэра Новокуйбышевска

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи со смертью экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, уголовное дело квалифицировано по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Сейчас следствием рассматриваются различные версии произошедшего.

Экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин покончил с собой Экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин покончил с собой
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин был госпитализирован с огнестрельным ранением и скончался в больнице утром во вторник, 24 сентября.

Напомним, Владимира Фомина, возглавлявшего город меньше года, госпитализировали с огнестрельным ранением в области груди утром 24 сентября из его дома в п. Гранный. Он скончался в больнице. За день до этого городская дума приняла его отставку.

Правоохранители предполагают, что экс-мэр выстрелил в себя из охотничьего ружья.

Ранее появлялась информация, о том, что Владимир Фомин долгое время находился на больничном из-за проблем с сердцем.

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