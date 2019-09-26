Возбуждено дело в связи с гибелью экс-мэра Новокуйбышевска

В связи со смертью экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, уголовное дело квалифицировано по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Сейчас следствием рассматриваются различные версии произошедшего.

Экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин покончил с собой Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин был госпитализирован с огнестрельным ранением и скончался в больнице утром во вторник, 24 сентября.

Напомним, Владимира Фомина, возглавлявшего город меньше года, госпитализировали с огнестрельным ранением в области груди утром 24 сентября из его дома в п. Гранный. Он скончался в больнице. За день до этого городская дума приняла его отставку.

Правоохранители предполагают, что экс-мэр выстрелил в себя из охотничьего ружья.

Ранее появлялась информация, о том, что Владимир Фомин долгое время находился на больничном из-за проблем с сердцем.