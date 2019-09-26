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Страхование Финансы

ВСК улучшила позиции в рейтинге 500 крупнейших компаний России

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2018 года ВСК поднялась на 24 позиции в рейтинге крупнейших компаний по версии РБК и заняла 148 место по размеру выручки. Среди российских компаний финансового сектора ВСК расположилась на 16 месте, переместившись на пять строчек вверх.

По методологии РБК выручка ВСК выросла на 36% в 2018 году и составила 95 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33% и превысила 8 млрд рублей. Активы ВСК, по данным консолидированной отчетности, выросли до 133 млрд рублей, капитал до 26,5 млрд рублей.

Журнал РБК публикует ежегодный рейтинг крупнейших компаний России в пятый раз. Основным показателем рейтинга, по которому производится ранжирование компании, является чистая выручка — выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин.

Для страховых компаний показатель рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий, чистого инвестиционного дохода, процентных доходов и комиссионных доходов от банковской деятельности (при наличии).

Задачи рейтинга — определить крупнейшие российские компании с выявлением принадлежности по отраслям, а также определить тенденции в экономических процессах, происходящих в секторах российской экономики.

Совокупная выручка компаний, вошедших в новую версию рейтинга, выросла на 18,2% по итогам 2018 года и составила 85,5 трлн рублей.

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