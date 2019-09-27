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Пожары Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое пламя на горящем сухогрузе

ТОЛЬЯТТИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, в 11:03 пожарным удалось ликвидировать открытое пламя на горящем на Волге у Федоровских лугов сухогрузе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, что сегодня ранним утром на 680 км реки Волга в районе Федоровских лугов Ставропольского района горит сухогруз "ВОЛГО БАЛТ — 205", перевозивший 300 тонн металлоконструкций. Судно находилось в 500 метрах от берега.

До прибытия пожарных подразделений сухогруз был обесточен. С него эвакуировались девять человек. На судне оставалось три человека. Судовой ход был свободен.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сотрудниками чрезвычайной службы на месте тушения пожара создано три боевых участка. На первом боевом участке была организована отправка силами ГИМС пожарных подразделений с мотопомпами на буксиры. На втором и третьем боевом участке работают пять буксиров с которых пожарные при помощи мотопомп подают воду в очаг пожара. На берегу создан штаб пожаротушения для руководства тушения пожара. На место происшествия прибыл пожарный катер.

Площадь пожара составила 450 кв. м. В 10:52 объявлена локализация пожара на всей площади.

По данным чрезвычайной службы, всего на тушение пожара на судне привлечено 105 человек, задействовано 33 единицы техники, в том числе 14 плавсредств. На тушении задействовано 12 звеньев газодымозащитной службы (ГЗДС).

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