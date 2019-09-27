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Пожары Происшествия

На Волге у Федоровских лугов загорелся сухогруз

ТОЛЬЯТТИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, в 4:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на 680-м км реки Волга, в районе Федоровских лугов Ставропольского района горит сухогруз "ВОЛГО БАЛТ — 205", перевозивший 300 тонн металлоконструкций, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сухогруз шел по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань. На судне находилось 12 человек.
До прибытия пожарных подразделений сухогруз был обесточен. С него эвакуировались девять человек. На судне оставалось три человека. Судовой ход был свободен.

На тушение сухогруза были направлены 70 пожарных, привлечено 18 единиц техники, в том числе три плавсредства.

Тушение продолжается.

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