На Волге у Федоровских лугов загорелся сухогруз

В пятницу, 27 сентября, в 4:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на 680-м км реки Волга, в районе Федоровских лугов Ставропольского района горит сухогруз "ВОЛГО БАЛТ — 205", перевозивший 300 тонн металлоконструкций, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сухогруз шел по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань. На судне находилось 12 человек.

До прибытия пожарных подразделений сухогруз был обесточен. С него эвакуировались девять человек. На судне оставалось три человека. Судовой ход был свободен.

На тушение сухогруза были направлены 70 пожарных, привлечено 18 единиц техники, в том числе три плавсредства.

Тушение продолжается.