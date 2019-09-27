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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Команда Tele2 учит продавать на бирже

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор Tele2 запускает рекламную кампанию в поддержку уникального продукта — "Биржи Tele2". Оператор первым на телеком-рынке запустил онлайн-платформу, где абоненты могут покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS.

Фото: предоставлено Tele2

Идея новой рекламной кампании строится на потребности абонентов управлять пакетом своего тарифного плана так, как хочется именно им. И теперь Tele2 дает своим клиентам эту возможность. Абоненты оператора получают полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут их продавать и покупать на "Бирже Tele2".

По сюжету рекламного ролика в центре внимания СМИ оказывается босс команды Tele2. Он представляет уникальный сервис оператора — "Биржу Tele2": "Теперь наши абоненты могут продавать минуты и гигабайты из пакета". А команда Tele2 объясняет, как им пользоваться: "Просто выставляйте их как лот — и после продажи деньги падают вам на счет". Оператор вводит новое "другое правило" — абсолютную свободу распоряжения пакетом тарифного плана. Видеоролик доступен в YouTube по ссылке.

"Биржа Tele2" представляет собой бесплатную онлайн-площадку. Сервис позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки "Мой Tele2" и тарифного плана "Премиум", а покупка — абонентам всех пакетных тарифных планов, в том числе архивных. Вырученные на бирже денежные средства поступят на лицевой счет абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Размещать и приобретать лоты на "Бирже Tele2" могут абоненты по всей стране. Продаже подлежит основной пакет тарифного плана и перенесенные остатки, а покупке — пакетные услуги, которые входят в тарифный план. Приобретенный на бирже пакет трафика расходуется в первую очередь и действует в течение 30 дней.

Подробнее о новом сервисе на сайте Tele2.

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