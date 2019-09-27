В ДТП с двумя легковушками под Самарой погибла девушка

В пятницу, 27 сентября, в 5:00, в Красноярском районе произошло ДТП с участием 53-летнего водителя Lada Priora, ехавшего по трассе М-5 в направлении Уфы.

По предварительным данным полицейских, на 1050 км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21074 под управлением 48-летнего мужчины. После удара "семерка" съехала в правый кювет и опрокинулась.

В результате аварии на месте происшествия погибла пассажирка перевернувшейся машины. Ей было около 20 лет. Водителя и 49-летнюю пассажирку этой же легковушки доставили в лечебное учреждение. После оказания помощи им назначили амбулаторное лечение. Пострадал и водитель Lada Priora. Ему оказали медицинскую помощь на месте и тоже назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.