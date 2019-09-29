Дарья Касаткина одержала волевую победу над Пэн Шуай на турнире в Пекине

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина стартовала на турнире China Open в Пекине с волевой победы над хозяйкой кортов Пэн Шуай со счетом 2:6, 6:4, 6:4., сообщает championat.com.

Продолжительность поединка составила 2 часа 42 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 16. На счету китаянки один эйс, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в третий круг соревнований Касаткина поспорит с Ариной Соболенко из Беларуси.