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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина одержала волевую победу над Пэн Шуай на турнире в Пекине

ПЕКИН. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина стартовала на турнире China Open в Пекине с волевой победы над хозяйкой кортов Пэн Шуай со счетом 2:6, 6:4, 6:4., сообщает championat.com.

Продолжительность поединка составила 2 часа 42 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 16. На счету китаянки один эйс, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в третий круг соревнований Касаткина поспорит с Ариной Соболенко из Беларуси.

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