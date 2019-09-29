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ДТП Происшествия

В Самаре водитель ВАЗа заехал на газон у памятника Ил-2 и отказался от медосвидетельствования

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: https://vk.com/dtp_163

Минувшей ночью в Самаре автомобиль ВАЗ заехал на газон на пересечении ул. Кирова и Московского шоссе у памятника штурмовику Ил-2, сообщает паблик ДТП 163 Самара.

По информации в соцсети, водитель "четырнадцатой" превысил скорость и очевидно не справился с управлением. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он впоследствии отказался.

Как отметили под постом комментаторы, хорошо, что растительный слой газона сняли для установки автополива. Иначе после такой езды его восстановление дорого бы обошлось.

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