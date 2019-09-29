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ДТП Происшествия

В Тольятти под колесами легковушки пострадала девочка-подросток

ТОЛЬЯТТИ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 сентября, в Тольятти напротив дома № 21 по ул. Дзержинского под колеса Lada Granta попала 14-летняя девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 16:30 38-летний водитель легковушки ехал по ул. Дзержинского со стороны ул. Автостроителей. В пути он допустил наезд на девочку-подростка, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

После ДТП пострадавшая сама обратилась в лечебное учреждение и ей было назначено амбулаторное лечение.

По факту происшедшего проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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