В Тольятти под колесами легковушки пострадала девочка-подросток

В субботу, 28 сентября, в Тольятти напротив дома № 21 по ул. Дзержинского под колеса Lada Granta попала 14-летняя девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 16:30 38-летний водитель легковушки ехал по ул. Дзержинского со стороны ул. Автостроителей. В пути он допустил наезд на девочку-подростка, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

После ДТП пострадавшая сама обратилась в лечебное учреждение и ей было назначено амбулаторное лечение.

По факту происшедшего проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.