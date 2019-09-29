"Ладья" дважды сыграла "Омскими ястребами"

ХК "Ладья" провел две встречи с "Омскими ястребами" в рамках регулярного чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом матче в субботу, 28 сентября, тольяттинцы потерпели разгромное поражение от "гостей" — 2:11. На восьмой минуте Семен Асташевский вывел сибиряков вперед (0:1). Но, под занавес первого периода "хозяевам" удалось отыграться: Дмитрий Семеновский броском под перекладину сравнял счет (1:1).

В начале второго периода волжане получили возможность поиграть впятером против трех соперников, но воспользоваться ей не смогли. Гости же на 33-й минуте после броска Егора Чинахова вышли вперед — 1:2.

До второго перерыва Тимофей Давыдов, тот же Чинахов и Арсений Грицюк практически сняли все вопросы о победителе — 1:5.

В начале третьего периода Александр Яремчук и Данила Дудин довели счет до 1:7.

В третьем периоде гости довели счет до двузначного — итог матча — 2:11. У "Ладьи" отличился ее лучший снайпер в нынешнем сезоне Станислав Рангаев.

В второй встрече хозяевам льда удалось взять реванш. В воскресенье, 29 сентября, встреча команд в "Лада Арене" завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ладьи".

Уже на пятой минуте Дмитрий Семеновский вывел вперед хозяев (1:0). Гости в первом периоде имели небольшое преимущество, но счет смогли сравнять лишь в середине матча (отличился Даниил Берестнев).

На 55-й минуте защитник "Омских Ястребов" Никита Скоробогатов был удален на четыре минуты. Вскоре в ворота сибиряков был назначен буллит, но Дмитрий Семеновский не смог переиграть Никиту Дианова.

Но, на 57-й минуте волжане добились своего: Артем Якутов точно бросил в тот момент, когда закончился первые две минуты Скоробогатова — 2:1. На 59-й минуте точку в матче поставил подключившийся в атаку Дмитрий Петров — 3:1.