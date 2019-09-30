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ДТП Происшествия

В перевернувшейся в ДТП в Самаре "скорой" травмирован ребенок

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 сентября, вечером на пересечении ул. 22-ого Партсъезда и Московского шоссе произошло столкновение автомобиля скорой помощи и легковушки Lada Priora. В результате медицинский автомобиль свалился на бок.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний.

По факту случившегося полицейскими проводится проверка.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что пострадали находившиеся в "скорой" ребенок и сопровождавшая его мать, а также медик.

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