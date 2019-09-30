ЭР-Телеком и банк "Открытие" договорились о стратегическом партнерстве в развитии цифровой экономики

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru Бизнес") и ПАО Банк "ФК Открытие" заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
Документ подписали президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев и член правления, руководитель IT-блока банка "Открытие" Сергей Русанов. Стороны договорились о сотрудничестве в целях реализации и развития программ цифровой экономики, повышения эффективности и оптимизации работы банковских отделений и банкоматов, за счет развития телеком-инфраструктуры, применения Wi-Fi, видеонаблюдения, видеоаналитики и решений интернета вещей.
Соглашение предусматривает мероприятия по оптимизации и цифровизации инфраструктуры на объектах банка "Открытие" — офисов и банкоматной сети. В частности, использование и дальнейшее развитие Wi-Fi-платформы будет способствовать переводу клиентов банка в дистанционные каналы обслуживания, интеграции с CRM-системой банка для обогащения базы и формированию персонализированных предложений. Разработка и внедрение решений IoT поможет обеспечить надежности эксплуатации инженерных систем. Стороны договорились об обмене опытом, оказании консультативной, информационной и правовой помощи, поддержке в реализации инновационных проектов и внедрении сервисов. В ближайшее время компании разработают конкретный план сотрудничества.
"Мы удовлетворены развитием партнерских отношений с банком "Открытие". Уверен, что наше сотрудничество позволит реализовать новые цифровые решения в российском финтехе", — комментирует президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев.
"Банк "Открытие" считает рынок телеком-услуг в банковской сфере одним из перспективных направлений развития классического банкинга. Мы намерены занять передовые позиции во внедрении современных финансовых технологий ради повышения качества обслуживания и лояльности наших клиентов. Сотрудничество с "ЭР-Телеком Холдинг" поможет эффективно решать эти стратегические задачи развития бизнеса банка "Открытие", — заявил Сергей Русанов.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.
АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru и "Дом.ru Бизнес") — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).