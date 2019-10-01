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Экономика и бизнес

На Фрунзенском мосту установят 21 дорожную камеру

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Пролайн" стало победителем конкурса на разработку проекта по установке камер на Фрунзенском мосту. Итоги аукциона опубликованы на сайте Госзакупок.

Согласно конкурсной документации, все работы подрядчик должен будет завершить до 16 декабря текущего года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,9 млн рублей.

По техзаданию, по четыре камеры появится на территории в границах улиц Крупской, Степана-Разина и Засекина и на транспортной развязке в районе пересечения улиц Ростовская, Шоссейная и мостового съезда "Фрунзенский". По три камеры установят в районе пересечения улиц Комсомольской и Молодогвардейской, а также на транспортной развязке и остановках общественного транспорта в районе пересечения улиц Ростовской и Шоссейной. По две камеры будут следить за безопасностью на дорогах в районе пересечения улиц Чапаевской и Крупской, Фрунзе и Крупской и на остановках общественного транспорта на участке от пересечения ул. Шоссейной и мостового съезда "Фрунзенский" до пересечения улиц Шоссейной и Казачьей. Еще одной камерой оборудуют перекресток улиц Куйбышева и Крупской.

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