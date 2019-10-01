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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина обыграла Арину Соболенко на турнире в Пекине

ПЕКИН. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине, обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко со счетом 6:4, 7:6 (7:5), сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Дарья ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре из 15 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы восемь эйсов, девять двойных ошибок и три брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $8,2 млн Касаткина поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой.

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