Дарья Касаткина обыграла Арину Соболенко на турнире в Пекине

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине, обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко со счетом 6:4, 7:6 (7:5), сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Дарья ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре из 15 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы восемь эйсов, девять двойных ошибок и три брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $8,2 млн Касаткина поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой.