В 2019 году ЕГЭ сдали более 5 тысяч самарских школьников

В думе Самары под председательством Вячеслава Звягинцева состоялось заседание комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту, на котором, в частности, подвели итоги сдачи Единого государственного экзамена.

Народные избранники подвели итоги сдачи Единого государственного экзамена и приемной кампании в муниципальные школы. Выяснилось, что из 5,5 тыс. человек, сдававших экзамен, неудовлетворительные оценки получили лишь 42 человека (0,75%). 100 баллов по одному из предметов получили 86 человек.

По итогам приемной кампании выросло общее количество первоклассников. Оно составило почти 14 тыс. человек. Всего к обучению приступили 121,5 тыс. детей.

Кроме того, минувшим летом успешно функционировали семь загородных оздоровительных центров, были открыты два палаточных лагеря, организованы 110 детских площадок по месту жительства. На базе образовательных учреждений работали 185 летних лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули почти 14,5 тыс. воспитанников.