Глава региона поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя

В среду, 2 октября, в "МТЛ-Арене" прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. С профессиональным праздником педагогов поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Особые слова благодарности глава региона адресовал Почетному гражданину области, единственному в губернии народному учителю СССР Евгении Аршлутовой, которая на протяжении 45 лет преподавала физику в самарской школе № 25.

"Дорогие учителя! Я очень рад, что мы сохраняем традицию собираться в преддверии Дня учителя, вместе чествовать, награждать самых заслуженных, талантливых, тех, кто показал замечательные результаты вместе со своими воспитанниками за предыдущий период, вместе строить планы на будущее", — сказал он.

Губернатор напомнил, что на августовской конференции, которая в этом году прошла в новом формате, уже были определены цели и задачи по созданию школы будущего.

"Мы с вами говорили о том, что школа будущего — это в том числе современное оборудование, технологии, новые проекты и предметы. Все это так. Но очень важно, чтобы создавая школу будущего, мы основывались на святых для каждого присутствующего в зале традициях российской педагогики. Важно, чтобы вы взяли все самое лучшее", — обратился Дмитрий Азаров к учителям.

Руководитель области подчеркнул: в современной школе на первый план необходимо вывести воспитание детей. "Это то, что когда-то пытались из школы убрать: говорили, что школа должна только знания давать, а воспитание оставим семье. Каждый из вас сталкивался с плодами такого подхода, и я очень рад, что совместными усилиями, в первую очередь педагогической общественности, воспитательная работа вернулась в школу, — отметил он. — Хочу вас искренне за это поблагодарить, поздравить вас с успехами самарского образования, с успехами ваших учеников и ваших воспитанников. Я совершенно точно знаю, что будущее Самарской области в надежных руках — руках учителей с большой буквы!"

Сегодня благодаря нацпроекту "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в стране началась масштабная программа модернизации школ и профессиональных образовательных учреждений. Самарская область включилась своими ресурсами в эту работу. Губернатор пообещал выделять средства тем школам, где необходимо дополнительно усилить оснащение необходимым современным оборудованием.

К поздравлениям педагогов присоединился председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. "Наше будущее, будущее государства невозможно без высокого уровня образования. Да, в век развития высоких технологий, интернета получить знания можно достаточно легко, но задача школ — научить человека учиться. Учитель формирует образ мыслей и образ действий целого поколения. Поэтому роль учителей очень высока и ответственна", — сказал спикер парламента.

По традиции в этот светлый праздник были вручены награды лучшим работникам сферы образования. Семеро педагогов были удостоены Почетного звания "Заслуженный учитель Самарской области". Так, это звание присвоено учителю музыки средней общеобразовательной школы № 1 поселка Суходол Ольге Галныкиной. За плечами она имеет не мало наград, например, за победу в конкурсе "Лучший учитель Самарской области" в рамках нацпроекта "Образование". Однако сама она себя выше других педагогов не ставит.

"Я думаю, что каждый учитель нашей суходольской школы достоин звания Заслуженного учителя, — отметила Ольга Галныкина. — Этому свидетельствует тот факт, что, например, в этом году в конкурсе "Лучший учитель Самарской области" участвовало сразу два представителя нашей школы".

Еще несколько учителей были отмечены Почетным знаком за заслуги в наставничестве и благодарностями за разработку учебных пособий по истории "Самарского края". Этот предмет введен в школы региона в этом году по инициативе Дмитрия Азарова.

Также в "МТЛ Арена" чествовали учителей, ставших обладателями премии Губернатора за успешную реализацию воспитательных проектов. Их ученики показали значительные успехи в общественной, учебной, творческой деятельности. В этом году обладателями премии стали 60 педагогов — весь год они будут получать ежемесячные денежные выплаты.