Руководители ВСК вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

Четыре представителя Страхового Дома ВСК вошли в рейтинг ИД "Коммерсантъ" и Ассоциации менеджеров России — "Топ-1000 российских менеджеров".

Генеральный директор ВСК Олег Овсяницкий, заместитель генерального директора по экономике и финансам Надежда Абрамова, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Ольга Сорокина, а также руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеонора Марталлер отмечены в числе лучших управленцев рейтинга в номинациях "Высшие руководители", "Финансовые директора", "Коммерческие директора", "Директора по маркетингу" соответственно.

В рейтинге представлены списки топ-250 высших руководителей по отраслям, а также отдельные топ-100 директоров по маркетингу, коммерции, финансам, персоналу и другим направлениям.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" проводится ежегодно с 2001 года и считается одним из самых признанных и эффективных инструментов оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоговые таблицы формируются на основе мнений самих представителей профессионального сообщества и ежегодно публикуются в газете "Коммерсантъ".