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Экономика и бизнес

Самара может стать логистическим центром для поставщиков и производителей продукции халяль

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 октября, на площади Куйбышева состоялось открытие международной выставки в рамках экономического форума World Halal Day.

Фото: samregion.ru

Продукцию крупнейших поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль пришли оценить председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, президент международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, а также другие высокие гости всемирного форума.

На выставке представили свою продукцию более 200 производителей товаров и услуг халяль. Среди них немало и самарских предприятий: Мясокомбинат "Шатлык", чья продукция представлена в Татарстане, на Северном Кавказе и Поволжье, "Сызранский мясокомбинат", который занимается производством колбасных изделий более 100 лет, жигулевская кондитерская фабрика "Услада", а также крупнейшая самарская компания по производству томатной, овощной и кондитерской продукции "Кухмастер", известная в России, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья.

"Мне приятно приветствовать гостей на самой большой площади Европы — площади Куйбышева. Наш регион — это переплетение различных культур, религий. В Самарской области хорошо развита индустрия халяль, у нас много предприятий, которые соблюдают его стандарты. И сегодня они готовы поставлять свою продукцию на международный рынок. Уверен, на саммите будут налажены плодотворные взаимовыгодные контакты", — сказал Виктор Кудряшов, открывая работу выставки.

Выставка поделена на две тематические зоны: зону B2B, созданную для взаимодействия участников с потенциальными партнерами и инвесторами, и зону B2С организованную для знакомства с продукцией халяль широкой аудитории.

Ожидается, что выставку посетят более 5 тыс. человек, в том числе главные игроки российского розничного рынка в сфере халяль, крупнейшие эксперты в области бизнеса и финансов, международные специалисты и представители органов власти из разных регионов России. Выставка продлится до 5 октября включительно, вход свободный.

Основатель и председатель World Halal Day господин Мохамед Джинна поблагодарил правительство Самарской области за помощь в организации саммита.  "Необходимо привлечь внимание к Самарскому региону. Считаю, что Самара может стать хабом — логистическим центром для поставщиков и производителей продукции халяль. Первый шаг для этого сегодня сделан", — отметил он.

Крупнейший международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day) будет проходить три дня и соберет участников из более чем 20 стран мира. Помимо выставки, в рамках World Halal Day состоится Волжский инвестиционный форум (Volga Investment Summit), который станет уникальной платформой для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти, бизнеса и финансовой сферы.

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