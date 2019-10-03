Самара может стать логистическим центром для поставщиков и производителей продукции халяль

В четверг, 3 октября, на площади Куйбышева состоялось открытие международной выставки в рамках экономического форума World Halal Day.

Продукцию крупнейших поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль пришли оценить председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, президент международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, а также другие высокие гости всемирного форума.

На выставке представили свою продукцию более 200 производителей товаров и услуг халяль. Среди них немало и самарских предприятий: Мясокомбинат "Шатлык", чья продукция представлена в Татарстане, на Северном Кавказе и Поволжье, "Сызранский мясокомбинат", который занимается производством колбасных изделий более 100 лет, жигулевская кондитерская фабрика "Услада", а также крупнейшая самарская компания по производству томатной, овощной и кондитерской продукции "Кухмастер", известная в России, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья.

"Мне приятно приветствовать гостей на самой большой площади Европы — площади Куйбышева. Наш регион — это переплетение различных культур, религий. В Самарской области хорошо развита индустрия халяль, у нас много предприятий, которые соблюдают его стандарты. И сегодня они готовы поставлять свою продукцию на международный рынок. Уверен, на саммите будут налажены плодотворные взаимовыгодные контакты", — сказал Виктор Кудряшов, открывая работу выставки.

Выставка поделена на две тематические зоны: зону B2B, созданную для взаимодействия участников с потенциальными партнерами и инвесторами, и зону B2С организованную для знакомства с продукцией халяль широкой аудитории.

Ожидается, что выставку посетят более 5 тыс. человек, в том числе главные игроки российского розничного рынка в сфере халяль, крупнейшие эксперты в области бизнеса и финансов, международные специалисты и представители органов власти из разных регионов России. Выставка продлится до 5 октября включительно, вход свободный.

Основатель и председатель World Halal Day господин Мохамед Джинна поблагодарил правительство Самарской области за помощь в организации саммита. "Необходимо привлечь внимание к Самарскому региону. Считаю, что Самара может стать хабом — логистическим центром для поставщиков и производителей продукции халяль. Первый шаг для этого сегодня сделан", — отметил он.