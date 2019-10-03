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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Пристрой к ТЦ "МегаСити" вновь в центре судебных разбирательств

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Виктор и Ко МегаСити" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском, в котором просит признать за ним право собственности "на пристрой к торгово-развлекательному центру со встроенным помещением аптеки и кинотеатра".

Речь идет о пристрое к ТЦ "МегаСити", расположенном на ул. Ново-Садовой, 160 м в Самаре. Информация об этом опубликована в КАД ВАС, судебное заседание по делу запланировано на конец октября.

Напомним, это далеко не первое судебное разбирательство "Виктор и Ко" из-за пристроя к торговому центру "МегаСити". Так, в 2011 г. компания "Виктор и Ко" просила областной минстрой выделить участок площадью 2050 кв. м и согласовать место размещения пристроя к ТЦ "МегаСити", которым владеет компания. В пристрое планировалось разместить развлекательную зону.

Задуманное реализовали, но зарегистрировать изменения не получилось: в Росреестре это сделать отказались, поскольку здание благодаря пристрою увеличилось — с 49,9 тыс. до 54,6 тыс. кв. метров.

В 2016 г. представители "Виктор и Ко Мега Сити" обратились в арбитраж и выиграли суд, который обязал управление Росреестра зарегистрировать права собственности на объект. Это решение устояло в апелляции. И соответствующие регистрационные сведения были внесены в ЕГРП.

Однако судья кассационной инстанции посчитал, что необходимо проверить, вследствие чего была увеличена общая площадь постройки и изменены ее границы, затрагивались ли конструктивные элементы здания при реконструкции. Также председательствующая сделала акцент на отсутствии разрешительной документации у "Виктор и Ко" и предложила провести строительно-техническую экспертизу. В итоге Арбитражный суд Поволжского округа отменил решения первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

При повторном изучении Арбитражный суд Самарской области в удовлетворении требований "Виктор и Ко" отказал, компания обратилась в апелляцию. Правда впоследствии ООО от своего иска отказалось. В итоге апелляционная инстанция решение самарского арбитража отменила и прекратила производство по делу.

В ноябре по требованию регуправления Росреестра Арбитражный суд Самарской области принял решение "о повороте исполнения судебного акта" — так, в ЕГРП было решено обратно изменить сведения о площади и этажности ТЦ "МегаСити" — вместо 54,6 тыс. кв. м указать 49,9 тыс., вместо четырех этажей — два.

Группа компаний "Виктор и Ко" — крупный девелопер на рынке коммерческой недвижимости. ГК основана в 1996 г., президентом ее является Виктор Сурков. В Самаре группе "Виктор и Ко" принадлежат такие торговые центры, как "МегаСити", "Московский", "Гудок", "Космопорт" и "Амбар".

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