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"АКОМ" включен в Акселерационную программу для "Национальных чемпионов"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С сентября 2019 года Высшая школа экономики по соглашению с Минэкономразвития РФ и Российской венчурной компанией (РВК) начала реализацию экспортной акселерационной программы для 15 компаний, вошедших в проект "Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров" ("Национальные чемпионы"), нацеленного на оказание сфокусированной поддержки компаниям различных отраслей, имеющих существенный потенциал завоевания зарубежных рынков. В число участников программы входит и компания АО "АКОМ" — российский лидер по производству и реализации аккумуляторных батарей.

В рамках программы предусмотрено проведение образовательных курсов по повышению компетенций участников в вопросах развития экспорта, проектного управления, стратегического менеджмента, маркетинга, производственных систем и понимании актуальных технологических трендов. Образовательные курсы включают лекции авторитетных преподавателей, мастер-классы менторов и выступления руководителей рабочих групп и экспертов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Одновременно с прохождением образовательных курсов участники проделают самостоятельную работу над стратегией глобального развития компании, обсуждение которой с экспертами проекта завершит участие в образовательной программе. Эта работа будет проходить в тесном и постоянном взаимодействии с персональными тьюторами.

На протяжении всего срока реализации программы тьюторы будут помогать компаниям в разработке итогового документа — стратегии глобально-ориентированных технологических проектов компаний. В частности, им будет оказано содействие в подготовке документов для присвоения этим проектам статуса "проект НТИ" с целью возможного получения финансовой поддержки в размере до 500 млн руб.

На сентябрьской онлайн-сессии Акселерационной программы руководитель отдела разработки проектов развития и взаимодействия с госструктурами ГК "АКОМ" Анна Петрова представила презентацию компании и перспективного проекта, который будет дорабатываться в процессе обучения — "Организация производства промышленных свинцовых аккумуляторных батарей в рамках стратегии развития АКОМ до 2021 года".

Презентация "АКОМ" и перспективного проекта НТИ была представлена на платформе РВК и транслировалась на всю территорию РФ (участники Акселерационной программы из разных регионов РФ: Крым, Пермь, Красноярск, Самара и др).

Обучение в рамках Акселерационной программы продлится до конца февраля 2020 года.

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