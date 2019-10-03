Основатель World Halal Day: "Россия может играть значительную роль в индустрии Халяль"

Россия может войти в число стран, лидирующих по объемам экспорта халяльной продукции, заявил 3 октября основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна во время одноименного форума, проходящего в Самаре.

"Около 1,8 млрд мусульман из 7 млрд населения Земли — это огромная экономика. А индустрия Халяль — это не только продукты и косметика, но и банкинг, туризм и т. д.", — отметил он, выступая на панельной дискуссии "Глобальная экономика на траектории роста: вызовы и решения".

В качестве примера успешной экономики, во много построенной на Халяле, он привел Сингапур. В этом городе-государстве 95% продуктов производится по халяльным стандартам. По ним же работают международные сети, включая McDonaldʼs и Pizza Hut.

В числе других стран, успешно развивающих индустрию продукции, выпускаемой по исламским нормам, Мохамед Джинна назвал Таиланд и ЮАР.

"Три немусульманские страны успешно работают в этом сегменте. Россия может стать четвертой страной, она может играть значительную роль в индустрии Халяль", — считает основатель World Halal Day.

По его словам, наиболее перспективными направлениями могут стать исламский банкинг и продукты питания, с которыми в силу географического положения Россия может успешно выходить на рынки Ближнего Востока, Африки и Европы.