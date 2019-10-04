"Лада" победила "Челмет" и возглавила турнирную таблицу

Тольяттинцы начали матч активно, но первый по-настоящему голевой момент создали уральцы: Никита Тертышный по правому флангу вырвался к воротам Александра Скрынника и, казалось, ничто не помешает ему открыть счет в матче, но в последний момент защитник "Лады" вынес шайбу с линии ворот.

На 13-й минуте у хозяев получилась атака "2 против 1", и Александр Тимирев точно бросил в дальний угол — 1:0. Для форварда "Лады" эта шайба стала 12-й в сезоне.

На 33-й минуте Артурс Озолиньш увеличил отрыв хозяев — 2:0. Но, гости, забросив две шайбы за две минуты (Тертышный и Игорь Исаев) сравняли счет — 2:2.

Очень важную шайбу на 37-й минуте забросил капитан хозяев Константин Майоров — 3:2.

В третьем периоде гости старались уйти от поражения, за полторы минуты до окончания матча заменили голкипера шестым полевым игроком, но пропустили еще раз: Тимирев оформил четвертый в сезоне дубль, упрочив лидерство в гонке снайперов.

Тольяттинцы победой завершили домашнюю серию и вернулись на первое место.