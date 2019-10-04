Дмитрий Азаров высказал ряд предложений на заседании Совета ПФО, посвященном развитию туризма

В пятницу, 4 октября, в Казани губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа, которое провел полномочный представитель президента РФ Игорь Комаров.

Участники заседания обсудили развитие туристического потенциала Поволжья. К обсуждению вопроса были приглашены не только представители власти, но и руководители крупнейших туроператоров и общественных организаций.

Сегодня туризм в регионах Приволжского федерального округа развивается динамичными темпами. В 2018 г. турпоток превысил 14 млн человек, это более чем на 31% выше показателя 2015 года. При этом доля иностранных туристов составила 5,4%, около 766 тыс. человек. В прошлом году объем налоговых поступлений от туристического сектора в бюджеты всех уровней в целом по округу составил более 594 млн руб., что на 40 млн руб. больше, чем в 2017 году.

"Туристическая отрасль стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического роста территорий", — отметил полпред. При этом потенциал регионов округа в этой отрасли, по мнению Игоря Комарова, раскрыт не до конца — есть к чему стремиться.

"Эффективно реализовать туристический потенциал можно только за счет системного и комплексного подхода — это высокое качество сервиса, удобная логистика, развитая инфраструктура, широкий выбор гостиниц, доступность объектов культурно-исторического наследия", — подчеркнул полпред.

Говоря о Самарской области, Дмитрий Азаров отметил, что на протяжении многих лет туристический кластер не развивался в силу понятных обстоятельств — столица региона была закрытым городом. "Нужно иметь в виду, что инерция очень велика, поскольку на протяжении десятилетий делалось все, чтобы на карте мира такого города не было. Ведь Куйбышев — это, в первую очередь, военно-промышленный комплекс, новейшие космические технологии, и Родина держала их в секрете. Но сегодня Самара открывает себя миру", — сказал губернатор.

Серьезным толчком к увеличению туристической привлекательности региона стал чемпионат мира по футболу в 2018 году. Во время проведения первенства Самарскую область посетили более 500 тыс. иностранных туристов, а всего за год регион посетил почти миллион человек.

"Чемпионат дал колоссальный импульс развитию туризма в Самаре и области. Мы должны поставить эту работу на профессиональные рельсы", — подчеркнул глава региона.

Основным драйвером развития отрасли и ее конкурентным преимуществом, уверены участники заседания, может стать крупнейшая водная артерия страны — река Волга. Для самарского региона речной круизный туризм — это своего рода визитная карточка. На протяжении нескольких лет областная столица занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по числу круизных судов и обеспечивает более 40% турпотока из регионов ПФО.

Наличие единого судоходства дает возможность для обновления туристического маршрута "Великий волжский путь". Проект был разработан в ПФО 3 года назад совместно с региональными туроператорами. "Великий Волжский путь" связывает в единой туристической доступности 5 городов-миллионников, 7 международных аэропортов, 5 курортов федерального значения и 2 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день субъектами Приволжского федерального округа разработано более 20 маршрутов, которые сформированы так, чтобы регионы были соседними, и требовалось минимальное время на перемещение. За время существования проект охватил порядка 2 тыс. туристов.

В то же время, очевидно, что потенциал "Великого Волжского пути" сегодня используется не в полной мере. По мнению губернатора Дмитрия Азарова, для того, чтобы раскрыть все возможности проекта, необходимо акцентировать внимание на развитии речного туризма, создать на его основе пакет взаимосвязанных турпродуктов, объединенных общим брендом.

Основой для создания такого продукта может стать единая глубоководная система водных путей европейской части России — 90% круизных маршрутов страны проходит именно по ней. Причем эти артерии связывают густонаселенные регионы страны с портами пяти морей — Каспийского, Азовского, Черного, Балтийского и Белого.

В перспективе проект "Великий Волжский путь" способен объединить в единое туристическое пространство 25 субъектов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и еще 5 городов-миллионников. При этом, уверен Дмитрий Азаров, основные речные порты "Великого Волжского пути" должны становиться своего рода "туристскими хабами".

Предложения главы региона поддержали участники совещания. А руководитесь федерального агентства по туризму Зарина Догузова отметила, что проект будет включен в план реализации стратегии развития туризма РФ. "Этот проект будет способствовать продвижению перспективных направлений круизного туризма", — подчеркнул по итогам доклада Игорь Комаров.

Кроме того, в ходе совещания глава самарского региона вышел с рядом предложений по созданию новых тематических водных путей — по аналогии с проектами в области железнодорожного туризма, которые успешно реализуются в губернии и признаны Агентством стратегических инициатив одними из лучших в стране, — "Вагон знаний", "Краеведческий экспресс". Эти проекты ориентированы на школьников, участниками путешествий уже стали более 15 тыс. учеников и педагогов не только Самарской области, но и пяти других соседних регионов.

С 2019 г. в Самарской области реализуются еще два новых проекта: "В театр лучше поездом" — это железнодорожные туры выходного дня в соседние регионы с насыщенной культурной программой по принципу "все включено", — и "Поезд на пленэр" — поездки выходного дня для художников-любителей и профессионалов в самые живописные места нашего края.

"Наши проекты сегодня отмечаются на федеральном уровне и масштабируются в других регионах", — отметил Дмитрий Азаров. Аналогичные маршруты Дмитрий Азаров предложил составить и для круизных туров.