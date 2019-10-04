Форум Volga Investment Summit завершил деловую программу

В пятницу, 4 октября, в Самаре завершился второй день представительного международного форума Volga Investment Summit, который проходит в эти дни в Самарской области совместно с World Halal Day.

Сегодня стартовала деловая программа форума, в ее открытии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, российские и зарубежные инвесторы, эксперты, представители власти, бизнеса и финансовой сферы.

Самарская область стала первым регионом в России, который принимает этот международный бизнес-форум.

"Мы очень горды тем, что столь значимое событие проходит в России и именно на Самарской земле, — подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам международного форума. Я уверен в том, что форум своей насыщенной программой удовлетворит потребности каждого участника. Представители организаций из разных стран мира сегодня смогут представить свои проекты, бизнес и найти партнёров. Мы рады представить инвестиционные проекты, которые реализуются и подготовлены к реализации на территории Самарской области", — отметил глава региона.

На заседании сессии "Международная кооперация и экспорт" участники саммита обменялись мнениями о перспективах продвижения российской продукции АПК на рынки стран Юго-Восточной Азии и эффективности государственной поддержки этого направления.

После завершения работы сессии участники саммита поучаствовали в дискуссии на тему "Эффективные инструменты экспорта". Эксперты обменялись опытом построения образовательных программ для бизнеса, отметили важность экспертной, информационной, аналитической поддержки предприятий-экспортеров.

Завтра финалом Волжского инвестиционного саммита и World Halal Day станет большой гастрономический фестиваль "Ярмарка вкусов" на площади Куйбышева, в котором смогут принять участие все желающие.