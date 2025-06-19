В Самаре на содержание дорог выделят 2,5 млрд рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал три лота на сайте госзакупок, связанных с поиском подрядчиков на содержание дорог в девяти районах. Суммарная стоимость лотов составляет более 2,46 млрд рублей, и это почти на 1 млрд рублей больше, чем в ноябре 2024 года.

Напомним, в конце ноября прошлого года департамент публиковал аналогичные лоты, но тогда их суммарная стоимость составляла 1,5 млрд рублей. Эти деньги планировалось освоить с 1 января по 30 июня 2025 года.

Новые контракты рассчитаны на период с "момента заключения" до 28 февраля 2026 года. Начальная цена самого крупного лота - 1,8 млрд рублей. Сюда входит большинство городских районов (Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Советский, Красноглинский). Второй лот с начальной ценой в 524, 1 млн рублей - содержание дорог в Кировском районе. Самый "мелкий" лот - 143,1 млн рублей, эту сумму выделяют на Самарский район.

Победители торгов определятся в начале июля. Им предстоит следить за содержанием дорог (чистота дорог, тротуаров, остановок, ремонт урн, крышек люков, дождеприемников и т.п., покос травы, окраска и обновление ограждение, устранение выбоин, колейности и просадки на проезжей части и др.) в круглосуточном режиме без выходных и праздников.