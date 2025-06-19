16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области расширили перечень должностей ИТ-специалистов, которые могут получить компенсацию по ипотеке В Хворостянском районе по нацпроекту отремонтируют школьный маршрут Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве региона с Альфа-Банком В Самаре капитально отремонтируют футбольное поле на стадионе "Локомотив" В Самаре на содержание дорог выделят 2,5 млрд рублей

Экономика и бизнес

В Самаре на содержание дорог выделят 2,5 млрд рублей

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 228
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал три лота на сайте госзакупок, связанных с поиском подрядчиков на содержание дорог в девяти районах. Суммарная стоимость лотов составляет более 2,46 млрд рублей, и это почти на 1 млрд рублей больше, чем в ноябре 2024 года.

Напомним, в конце ноября прошлого года департамент публиковал аналогичные лоты, но тогда их суммарная стоимость составляла 1,5 млрд рублей. Эти деньги планировалось освоить с 1 января по 30 июня 2025 года.

Новые контракты рассчитаны на период с "момента заключения" до 28 февраля 2026 года. Начальная цена самого крупного лота - 1,8 млрд рублей. Сюда входит большинство городских районов (Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Советский, Красноглинский). Второй лот с начальной ценой в 524, 1 млн рублей - содержание дорог в Кировском районе. Самый "мелкий" лот - 143,1 млн рублей, эту сумму выделяют на Самарский район.

Победители торгов определятся в начале июля. Им предстоит следить за содержанием дорог (чистота дорог, тротуаров, остановок, ремонт урн, крышек люков, дождеприемников и т.п., покос травы, окраска и обновление ограждение, устранение выбоин, колейности и просадки на проезжей части и др.) в круглосуточном режиме без выходных и праздников.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №28

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

В Самаре началась "Зелёная весна"

В Самаре началась "Зелёная весна"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6