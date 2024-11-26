16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт Мэрия Самары выделила 1,58 млрд рублей на содержание дорог на 6 месяцев Рядом с самарской Третьяковкой появится 16-метровая елка Самарцам напомнили о долгах за вывоз мусора В 2025 г. тарифы ЖКХ в Самарской области могут вырасти на 13,2%

ЖКХ и благоустройство Общество

Мэрия Самары выделила 1,58 млрд рублей на содержание дорог на 6 месяцев

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал три лота, связанных с работами по содержанию дорог в 9 районах города. Суммарная стоимость лотов - 1,58 млрд рублей.

Первый лот с начальной стоимостью 1,2 млрд рублей. Предполагается, что за такую сумму подрядчик будет убирать Куйбышевский, Ленинский, Железнодорожный, Советский, Октябрьский, Промышленный и Красноглинский районы. Победителя торгов определят после 13 декабря.

Второй и третий лоты - выполнение работ по содержанию дорог на территории Кировского (299,9 млн рублей) и Самарского районов (100,4 млн рублей). Подрядчиков предстоит определить после 4 декабря.

По всем трем лотам указаны сроки выполнения работ: с 1 января по 30 июня 2025 года.

"График выполнения работ: круглосуточно с соблюдением технологических режимов, без выходных и праздничных дней", - отмечается в закупочной документации. При этом зимний период определяется с 1 января по 15 апреля, а летний - с 1 апреля по 30 июня.

Победители торгов должны будут не только следить за чистотой на дорогах, тротуарах и остановках общественного транспорта, но и ремонтировать разрушенные элементы (урны, крышки люков, дождеприемные решетки), косить траву, красить ограждения и обновлять поврежденные, устранять выбоины, колеи и просадки на дорогах и т.п. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Александр Калинов 25 октября 2024 12:51 Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм"

если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?

Виктор Мухин 01 октября 2024 10:58 СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации

Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1