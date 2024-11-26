Мэрия Самары выделила 1,58 млрд рублей на содержание дорог на 6 месяцев

Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал три лота, связанных с работами по содержанию дорог в 9 районах города. Суммарная стоимость лотов - 1,58 млрд рублей.

Первый лот с начальной стоимостью 1,2 млрд рублей. Предполагается, что за такую сумму подрядчик будет убирать Куйбышевский, Ленинский, Железнодорожный, Советский, Октябрьский, Промышленный и Красноглинский районы. Победителя торгов определят после 13 декабря.

Второй и третий лоты - выполнение работ по содержанию дорог на территории Кировского (299,9 млн рублей) и Самарского районов (100,4 млн рублей). Подрядчиков предстоит определить после 4 декабря.

По всем трем лотам указаны сроки выполнения работ: с 1 января по 30 июня 2025 года.

"График выполнения работ: круглосуточно с соблюдением технологических режимов, без выходных и праздничных дней", - отмечается в закупочной документации. При этом зимний период определяется с 1 января по 15 апреля, а летний - с 1 апреля по 30 июня.

Победители торгов должны будут не только следить за чистотой на дорогах, тротуарах и остановках общественного транспорта, но и ремонтировать разрушенные элементы (урны, крышки люков, дождеприемные решетки), косить траву, красить ограждения и обновлять поврежденные, устранять выбоины, колеи и просадки на дорогах и т.п.