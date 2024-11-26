Мэрия Самары выделила 1,58 млрд рублей на содержание дорог на 6 месяцев

Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал три лота, связанных с работами по содержанию дорог в 9 районах города. Суммарная стоимость лотов - 1,58 млрд рублей.
Первый лот с начальной стоимостью 1,2 млрд рублей. Предполагается, что за такую сумму подрядчик будет убирать Куйбышевский, Ленинский, Железнодорожный, Советский, Октябрьский, Промышленный и Красноглинский районы. Победителя торгов определят после 13 декабря.
Второй и третий лоты - выполнение работ по содержанию дорог на территории Кировского (299,9 млн рублей) и Самарского районов (100,4 млн рублей). Подрядчиков предстоит определить после 4 декабря.
По всем трем лотам указаны сроки выполнения работ: с 1 января по 30 июня 2025 года.
"График выполнения работ: круглосуточно с соблюдением технологических режимов, без выходных и праздничных дней", - отмечается в закупочной документации. При этом зимний период определяется с 1 января по 15 апреля, а летний - с 1 апреля по 30 июня.
Победители торгов должны будут не только следить за чистотой на дорогах, тротуарах и остановках общественного транспорта, но и ремонтировать разрушенные элементы (урны, крышки люков, дождеприемные решетки), косить траву, красить ограждения и обновлять поврежденные, устранять выбоины, колеи и просадки на дорогах и т.п.
Последние комментарии
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.