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Финансы Экономика и бизнес

В Самарской области участники семейного фестиваля инвестиций и сбережений узнают, как вступить в программу ПДС

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 июня, на площадке Самарского финансово-экономического колледжа пройдет региональный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, организованный в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.

Перед началом конкурсных мероприятий преподаватели колледжа высшей категории расскажут, как стать участником Программы долгосрочных сбережений - уникального продукта, старт которого был дан по поручению президента РФ в 2024 году.  

Семьям-участникам расскажут о гарантиях, предусмотренных по ПДС, и о том, как и когда можно получить право на выплаты в рамках программы, по каким формулам будет осуществляться софинансирование от государства.

Участие в программе долгосрочных сбережений может быть выгодным решением для семей, так как данный инструмент сбережений позволяет накапливать средства на конкретные цели, такие как покупка жилья, образование детей или пенсионные накопления. Также ПДС гарантирует сохранность внесенных гражданами средств и дохода от их инвестирования до 2,8 млн рублей. Помимо этого, можно получать ежегодный налоговый вычет на сумму взносов, уплаченных в программу (до 400 тыс. рублей в год).

Данная программа - отличный способ позаботиться о будущем поколении, ведь накопленные средства могут быть использованы для поддержки детей или внуков, способствуя их финансовой стабильности.

"Семейный фестиваль поможет всем членам семьи не только сформировать навыки противостояния мошенникам в финансовой сфере, но и в реальном времени смоделировать свои денежные потоки при использовании Программы долгосрочных сбережений. Этот инструмент поможет создать финансовую подушку безопасности, а также поспособствует выработке финансовой дисциплины, сформирует привычку откладывать деньги как у взрослых, так и у детей", - объяснили в региональном минфине, который служит партнером семейного фестиваля сбережений и инвестиций.

Гид потребителя

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