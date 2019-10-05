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Образование Общество

Школа в Клявлино разработала эффективную систему педагогического наставничества

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Развитие наставничества — одно из приоритетных направлений в региональной системе образования, которое обрело особую актуальность с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта и Профессионального стандарта педагога. В силу этого коллектив средней школы №2 станции Клявлино построил собственную прогрессивную систему совершенствования навыков преподавателей. Рассказывает о ней директор учебного заведения Людмила Харымова.

Фото: предоставлено школой №2

— Почему вы начали уделять особое внимание наставничеству?

— Перед нами стоит важная задача — повысить уровень компетенций педагогов. Для ее решения мы задействовали как существующую модель методической службы, так и новые структуры, созданные в рамках проекта "Система методической работы в образовательном учреждении". Это и объединение наставников, и "проблемные" группы, и "Школа молодого педагога", и "Педагогические мастерские". В итоге мы пришли к выводу, что наставничество — эффективный инструмент, который следует использовать на любом этапе карьеры. Школа провела мониторинг запросов сотрудников и выявила три группы, которым нужна поддержка в вопросе саморазвития. К первой относятся молодые специалисты, ко второй — учителя, обобщающие свой педагогический опыт и участвующие в различных профессиональных конкурсах. И наконец, учителя, желающие повысить показатели качества обучения.

— Как вы выбираете наставников?

— В зависимости от особенностей каждой группы. Наставником-консультантом становится опытный педагог, победитель конкурсов профмастерства. Он делит преподавателей на функциональные группы и закрепляет за каждой из них определенный круг методической деятельности или педагогический проект. Сам же выступает в качестве куратора. При этом мы считаем важным состоявшийся переход от традиционной модели трансляции опыта к "обучению действием" ("делай как я, делай лучше меня"). Наставники не дают инструкции, а создают условия, чтобы обучающиеся сами поняли, как им необходимо поступать.

Другой вид наставничества в нашей школе — более традиционный. Наставник-предметник курирует стажировку учителей, как правило, молодых. Его задача — ускорить процесс становления стажера профессиональным педагогом.

— И каков результат проводимой вами работы?

— Система наставничества дала ожидаемый эффект по всем референтным группам. В прошлом году наши педагоги Алена Мельникова и Наталья Албарова стали победительницами регионального фестиваля педагогических идей молодых учителей. А наставник-предметник Ирина Шайбулатова победила в первом конкурсе "Наставник в системе образования Самарской области". Сегодня в школе №2 Клявлино работает 18 педагогов-победителей конкурса на поощрение лучших учителей, 12 победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства им. Д. Менделеева "Мой лучший урок", 13 победителей областного конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и общественной значимости.

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