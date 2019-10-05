В этом году Новокуйбышевской школе №6 исполнилось 50 лет

Школа №6 сегодня — это профессиональный, творческий и активный коллектив. Команда единомышленников, где преобладают отношения партнерского сотрудничества и царит атмосфера успеха. А ее бывшие ученики высоко держат планку.

На протяжении полувека педагоги делают все для того, чтобы из стен школы выходили не просто образованные люди, а гармонично развитые личности. Теоретические и практические находки учителей, используемые в работе, востребованы в педагогическом сообществе города.

Двадцать лет назад здесь задались целью экологизировать учебное пространство. Во дворе и внутри школы были созданы экозоны с множеством цветов и растений. На уроках ребят учат "прислушиваться" к природе, объясняют, почему ее надо беречь. В 2005 году школа стала призером конкурса "Эколидер", проводимого министерством лесного хозяйства и природопользования Самарской области. В 2006-м получила статус опорного образовательного учреждения по формированию экологической культуры обучающихся. А в 2017-м вошла в пятерку лучших школ региона и стала победителем федерального этапа акции "Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!".

Успешно развивается военно-патриотическое объединение "Память". В 2009 году в школе открыт первый в городе кадетский класс, сейчас их уже девять. Кадеты — активные участники и победители мероприятий гражданско-патриотической направленности.

В 2016 году школа вошла в состав регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". Это открыло новые возможности для педагогов и обучающихся.

Оксана Кабина, директор школы №6 Новокуйбышевска:

— Современные реалии требуют нового подхода к образованию. Наша школа соответствует необходимым критериям благодаря поиску новых форм и методов обучения, творческому подходу и мастерству педагогов.