Все больше выпускников Исаклинской школы выбирают профессию военного

В образовательном учреждении грамотно выстроена система работы военно-патриотических объединений. Но задача педагогического коллектива — выпустить из стен учебного заведения разностороннюю личность. В школе работает историко-краеведческий музей "Наследие", где часто проходят уроки истории, краеведения, литературы, изобразительного искусства.

В школе села Исаклы историю родного края изучают по судьбам великих людей. Педагоги Елена Моисеева, Светлана Кириллова, Людмила Калиновская вместе с руководителем музея Татьяной Уфиркиной разработали проект этнокультурного центра "Колорит", одной из составляющих которого станет зал национальных культур. В музее будут выставлены экспонаты, рассказывающие о быте и культуре народов, проживавших в Поволжье в XIX веке.

Школьный музей — это обширное поле деятельности для проектно-исследовательской работы. С помощью краеведов ребята собрали богатый материал по теме "Шелашниковы — помещики и меценаты Исаклинской земли". В прошлом году проект занял первое место на Головкинских чтениях. Работа в этом направлении стала темой для коллективного проекта, рассказывающего о развитии Исаклинского района после отмены крепостного права. Он стал победителем областного фестиваля "Победы России", а учащихся наградили поездкой в Санкт-Петербург.

В школе грамотно выстроена система работы военно-патриотических объединений. Так, в начальной школе есть отряд "Катюша". В пятом классе ребята могут вступить в ряды кадетского движения. Кадеты — постоянные призеры областных конкурсов и фестивалей.

В школе работает военно-патриотический клуб "Регион-63" имени капитана внутренних войск России А.В. Липатова, где занимаются 42 старшеклассника. Лучшие кадеты и члены военно-патриотического клуба вступают в юнармию. Юнармейцы исаклинской школы участвуют в волонтерском движении и спортивных соревнованиях разного уровня, помогают в работе историко-краеведческого музея, организовывают социально значимые проекты "Ветеран живет рядом" и "Песни Победы".

Для ребят школа является не только источником знаний, но еще и площадкой для самореализации. Они понимают, что занимаются важным делом, чувствуют свою значимость. И командный дух, дружба для них — не просто слова. Здесь не бывает этнических конфликтов и не совершается серьезных правонарушений.

Евгения Нестерова, директор школы им. М.К. Овсянникова (село Исаклы):

— Воспитать человека, готового к защите Родины — непростая задача. Школа является устойчивым социальным институтом, которому это под силу.