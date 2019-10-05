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Образование Общество

В школе села Савруха основное внимание уделяют информационно-технологической подготовке

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Школе в селе Савруха Похвистневского района 50 лет, здесь учатся 335 учеников. Основное направление — информационно-технологическое.

Фото: предоставлено школой села Савруха

Поэтому открытие в стенах учебного заведения Центра образования цифровых и гуманитарных технологий "Точка роста" пришлось как нельзя кстати.

В школу поступили новые ноутбуки, фотокамеры, шлем виртуальной реальности, конструкторы, манекены для отработки методов оказания первой помощи, интерактивная доска и 3D-принтер.

Дети с радостью устремились осваивать технику — больше всего восторгов вызвал шлем вирутальной реальности. А 3D-моделированием здесь занимаются давно — с легкой руки учителя информатики Натальи Садчиковой. Благодаря ей информатика стала одним из любимых предметов школьников, на ее уроках дети активно вовлечены в исследовательский процесс. Во внеурочной деятельности ребята с удовольствием занимаются робототехникой и беспилотными летательными аппаратами (квадрокоптерами). Они придумывают уникальные модели роботов, которые выполняют различные задачи. Это и роботы-помощники, и роботы-исследователи. Дети достойно представляют свои работы на различных уровнях, включая Всероссийский ("Робофест", "Стриж").

Наталья Садчикова постоянно совершенствует свои знания и делится опытом, участвуя в семинарах и конференциях. Пять лет назад в посольстве Великобритании педагога наградили премией за разработку дистанционного курса по 3D-модерированию.

Валентина Карманова, директор школы села Савруха им. Н.Т. Кукушкина:

— В школе работает высокопрофессиональный коллектив с большим опытом. Яркий пример — Наталья Федоровна Садчикова. Такие творческие педагоги мотивируют наших учеников на высокие результаты.

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