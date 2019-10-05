В Самаре открылась новая детская школа искусств

В субботу, 5 октября, в День учителя, в микрорайоне "Крутые ключи" открылась новая детская школа искусств. Она является структурным подразделением ДШИ № 6, располагающейся в поселке Мехзавод. Для Самары это первая новая детская школа искусств за период длиною в более чем 30 лет.с

Здесь уже произведен набор 150 учащихся по самым востребованным специальностям — изобразительному искусству, фортепиано, скрипке, гитаре, народными духовым инструментам, а также академическому и эстрадному вокалу. Общая площадь нового образовательного учреждения составляет более 1 тыс. кв. м. В перспективе здесь будут обучаться 350-360 детей.

Занятия у детей проходят с использованием нового музыкального оборудования, которое школа получила в рамках реализации национального проекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Жительница "Крутых ключей" Светлана Спирина привела сегодня своего сына в первый класс, он будет посещать уроки фортепиано, а ее дочь продолжит здесь обучение в 7-м классе, раньше она занималась в здании ДШИ № 6 на Мехзаводе.

"Мы очень рады этой возможности. — говорит Светлана. — Во-первых, здесь все новое, все такое красивое. Дети просто в восторге. Ну и то, что теперь им не придется ездить на занятия на автобусе, а мы здесь рядышком живем, это очень удобно".

Возможности новой современной школы оценил губернатор Дмитрий Азаров. Он посетил многочисленные классы школы. Например, в классе изобразительного искусства дети рисовали осенние натюрморты.

Глава региона поручил министерству культуры региона организовать для воспитанников выезд в рамках проекта "Поезд на пленэр" — это поездки выходного дня для художников-любителей и профессионалов на природу.

"Нужно выбрать день, чтобы погода была хорошей. Тем более у нас в Самарской области самые живописные места", — отметил Дмитрий Азаров и пожелал юным живописцам творческих успехов.

В другом классе изобразительного искусства урок проводила заведующая художественным отделением Анна Уварова. Губернатор поинтересовался, где она получила образование. Анна Уварова ответила, что окончила Самарский педагогический университет, а в детстве училась в ДШИ № 6.

"Это значит, что педагоги здесь замечательные — отметил глава региона. — Ведь если бы это было не так, те, кто здесь занимался, не пошли бы потом сюда работать".

Директор школы Марина Пономарева в свою очередь пояснила: "Более 50% педагогического коллектива — наши бывшие выпускники. И мы этим гордимся!"

Глава региона также осмотрел классы индивидуальных занятий по скрипке, эстрадному вокалу, сольфеджо, посетил библиотеку, для которой поручил приобрести дополнительную музыкальную литературу и пополнить ее фонд новыми изданиями. Также губернатор поручил главе города Елене Лапушкиной предусмотреть возможность размещения интерактивной панели для расписания занятий.

Марина Пономарева обратила внимание главы региона, что школа только что открылась, а стены коридоров и рекреаций уже украшают картины детей, а также работы фотохудожника Валерия Афанасьева, в школе искусств он будет преподавать фотодело.

"Школа на меня произвела хорошее впечатление, — отметил Дмитрий Азаров. — Впервые за 30 лет мы в новом здании мы создали школу искусств. Когда только создавался микрорайон, было много опасений: а что здесь будет со школами и детскими садами. Сейчас в этом микрорайоне одни из лучших образовательных учреждений в Самаре. И я очень рад, что теперь есть и школа искусств для того, чтобы дети могли получать знания, заниматься творчеством и развиваться рядом со своим домом".

Дмитрий Азаров подчеркнул, национальные проекты, инициированные Президентом, дают людям новые возможности в дополнительном образовании.

"Я рад, что в рамках нацпроектов "Культура", "Образование", "Демография", "Здравоохранение" многое делается для того, чтобы человек сегодня имел возможности для развития вне зависимости от того, в каком городе, в каком посёлке он живет", — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров поздравил педагогов школы с профессиональным праздником и вручил сертификат на приобретение дополнительного музыкальных инструментов.

Директор школы Марина Пономарева поблагодарила губернатора за внимание к школе и развитию системы дополнительного образования в Самарской области; "Мы рады, что это новое помещение открылось именно в том районе, где огромное количество детей, желающих получать образование".