В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех человек

В субботу, 5 октября, в Тольятти возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в частном доме на ул. Кутузова в Центральном районе, при тушении которого были найдены тела четырех человек, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия в 2 часа ночи, в сгоревшем доме были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 58 и 50 лет, а так же двух женщин, одной из которых было 35 лет, а второй 40. У погибших были признаки отравления окисью углерода.

По данному факту обнаружения тел Центральным МСО города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Расследование уголовного дела поручено следственной группе. Правоохранителями проведён осмотр места происшествия, допрошены предполагаемые свидетели, назначены судебно-медицинские судебные экспертизы.

"По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара является поджог с использованием горючих жидкостей", - сообщили представители следствия.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются подозреваемые и все обстоятельства произошедшего.