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Пожары Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на субботу, 5 октября, произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме на проезде Кутузова, 37 в Центральном районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 0:37. Площадь пожара составила 40 кв. м. В его тушении участвовали 55 человек, которые использовали 21 машину. Пожар удалось ликвидировать в 1:52.

На месте были обнаружены тела четырех человек: двух мужчин и двух женщин.

Предварительной причиной пожара в ГУ МЧС называют короткое замыкание.

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