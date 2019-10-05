Самарская медицина налаживает экспорт своих услуг

На саммите VOLGA INVESTMENT SUMMIT & WORLD HALAL DAY (3-5 октября 2019 г.) этой теме было посвящено целых три мероприятия — пленарное заседание "Перспективы развития медицинского туризма", экспертная сессия "Экспортный потенциал здравоохранения Самарской области" и доклад "Медицинский туризм халяль", представленный основателем индийской компании "Oximed Hospital @ Research Center доктором Айазом Акбером

По оценке модератора первого мероприятия Энди Фрека, соучредителя компании Trust Medical Travel (США), у России есть уникальные медицинские технологии, квалифицированные специалисты и весьма конкурентоспособное (по сравнению со странами Европы и США) соотношение "цена — качество услуг". Эти факторы к 2024 году должны сделать экспорт услуг отечественного здравоохранения (медицинский туризм) полноценной отраслью экономики с годовым оборотом около 1 млрд. долларов.

О ресурсах, которыми располагает регион для решения этой задачи, рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Еще несколько лет назад эти ресурсы были собраны в неформальный кластер, куда вошли наиболее продвинутые медицинские организации разной формы собственности (58 наиболее крупных больниц, 17 поликлиник, 15 диспансеров, 12 стоматологических клиник и 4 санатория) совокупной численностью около 11 тысяч специалистов, покрывающих своими компетенциями 20 направлений лечебно-консультационных услуг. Среди них были выделены офтальмология, эндопротезирование суставов, онкология, нейрохирургия, урология, полный цикл ЭКО, телемедицина и ряд других.

Ректор Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), д. м. н., профессор РАН Александр Колсанов остановился на тех уникальных, высококонкурентных на мировом уровне методиках, которые в последнее время разработаны в вузе. Ставка здесь делается на IT-медицину, которая развивается в нескольких профильных подразделениях — Центре прорывных исследований, научно-производственных технопарках и клиниках СамГМУ, а также в кооперации, охватывающей около 40 вузов, исследовательских центров, IT-компаний и промышленных предприятий.

По IT-тематике реализуется более 25 проектов, 12 из которых доведены до стадии коммерциализации и выпуска серийной продукции для практического здравоохранения. Речь, в частности, идет о реабилитационном оборудовании ReviVR и ReviMotion для ускоренного восстановления после инсульта, а также VR-тренажерах для социально-бытовой реабилитации неврологических больных по технологии "виртуальной реальности".

По словам ректора СамГМУ, в разработках вуза используются самые передовые мировые тренды, в частности, искусственный интеллект для поддержки принятия решений, компьютерная интерпретация медицинских изображений, подходы Big Data для обработки больших массивов данных, аддитивные технологии, а также нейрокомпьютерные интерфейсы. К слову сказать, научно-практические аспекты их использования обсуждались на организованной СамГМУ 3 октября в Самаре конференции с участием около 300 специалистов из России, Германии, Японии, Франции, США, Австрии и других стран мира.

Профессор Колсанов рассказал еще об одном важном для травматологии, ортопедии и протезирования направлении — создании персонализированных медицинских изделий на базе аддитивных технологий: СамГМУ в кооперации с Самарским университетом разрабатывает методику изготовления биосовместимых имплантов и хирургические способы их установки. Эти исследования также доведены до клинической практики: в рамках созданной в СамГМУ системы хирургической навигации AUTOPLAN создается специальный модуль планирования замещающих ортопедиических хирургических вмешательств и установки имплантов.

Показателем профессионального уровня клиник СамГМУ, как считает профессор Колсанов, является впервые успешно выполненная операция по пересадке печени. По его оценке, этот прорыв в самарской трансплантологии важен и для развития экспортных услуг: известно, например, что в медицинском туризме весьма востребована пересадка почек. Опыт в этой сфере деятельности вуз постепенно накапливает: пролечены около 350 иностранных граждан из 23 стран мира и почти 5400 пациентов, живущих за пределами Самарской области.

Об основных аспектах российского экспорта лечебно-диагностических услуг рассказал президент национального Совета медицинского туризма Евгений Чернышев. Работа в этой сфере координируется Федеральной программой до 2024 года, которая реализуется в 71 российском регионе. Совет разрабатывает методические материалы, помогающие выйти на данный рынок отечественным медицинским, ассистанским, туристическим и страховым компаниям, а также благотворительным фондам.

С апреля по ноябрь текущего года Совет проводит рейтингование регионов по степени их готовности к приему иностранных пациентов, при этом во внимание принимаются около 300 показателей. По предварительным данным от г-на Чернышева, Самарская область в этом рейтинге, скорей всего, войдет в топ-10.

Столь высокий экспортный потенциал основывается, прежде всего, на достижениях местной медицины и успешном опыте приема матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. В ближайшем будущем этот потенциал должен быть подкреплен развитием всех видов инфраструктуры — международной сертификацией местных клиник, упрощением процедур получения въездных виз для иностранных пациентов, снятием коммуникационных барьеров между медицинскими туристами и специалистами сферы здравоохранения, налаживанием взаимодействия российских и иностранных страховых компаний, повышением уровня развития околомедицинского сервиса.

Подхватив эту тему, директор областного "Туристического информационного центра" Ксения Звонковская выступила за взаимовыгодную кооперацию местной индустрии гостеприимства с медицинским кластером: туристические компании могли бы не только обеспечивать досуг иностранных пациентов, но и продвигать экспорт лечебно-диагностических услуг, используя свои зарубежные связи.

Местные экспортеры медицинских услуг в лице директора медцентра "Династия" Ольги Тюминой, вице-президента компании ИДК Марата Тугушева и главного врача Областного онкологического диспансера Андрея Орлова поделились информацией о наиболее востребованных иностранными гражданами видах лечения, диагностики и реабилитации.

Экспортные услуги самарского здравоохранения уже сейчас пользуются спросом. Его можно и нужно наращивать, не забывая, однако, о качестве этих услуг, которое в полной мере гарантируется только нравственной позицией всех причастных к их производству. Именно эту идею отстаивал в своем сообщении доктор Айаз Акбер, отсылая своих слушателей к принципам халяль-индустрии.