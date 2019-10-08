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Хоккей Спорт

"Ладья" в первой игре одержала верх над "Мамонтами Югры"

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 октября, ХК "Ладья" провел первую встречу с "Мамонтами Югры" (Ханты-Мансийск) в рамках регулярного чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев. Матч прошел в тольяттинской "Лада-Арене".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде гости больше атаковали, но единственную шайбу забросили хозяева: Тимофей Доба вывел вперед "Ладью" на 11-й минуте, добив шайбу после броска Милана Зинатуллина — 1:0.

На 31-й минуте счет стал равным: Артем Забродин отразил опасный бросок по своим воротам, но Кирилл Руденко добил шайбу в сетку.

На 34-й минуте Руденко оформил дубль — 1:2.

Под занавес периода после быстрой атаки Степан Стешенко сравнял счет — 2:2.

На 48-й минуте красивую шайбу забросил Егор Быстров: нападающий "Ладьи" прошел по правому флангу и, несмотря на сопротивление защитника, точно бросил в ближнюю "девятку" — 3:2.

На 57-й минуте Федор Свечков забросил четвертую шайбу в ворота "Мамонтов Югры" — 4:2 победа волжан.

Во вторник, 8 октября, команды встретятся повторно.

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