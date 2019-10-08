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Музеи и выставки Культура

Картину самарской художницы передали городу-герою Волгограду

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В школе №42 областного центра состоялась презентация картины самарской художницы Татьяны Вдовиной.

Фото: Ирина Бойкина

В рамках федерального проекта "Историческая память" в Волгограде стартовал проект "Война на холсте - как память поколений". Уже собрано более ста картин, написанных авторами из России и зарубежных государств. Из этих работ в Волгограде создадут экспозицию.

Художница Татьяна Вдовина, узнав об акции, сразу же решила принять в ней участие и выразила надежду, что ее картина поможет донести до следующих поколений правду о трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны. "На моей картине изображена дорога, показано, как через страх и боль рождается надежда на лучшее будущее. Я верю, что, даже теряя человеческий облик, можно возродиться и начать все заново", - говорит она.

Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" 9 октября.

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