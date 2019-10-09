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Хоккей Спорт

"Ладья" во втором матче уступила "Мамонтам Югры"

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во втором матче "Ладьи" против "Мамонтов Югры" тольяттинцы уступили гостям со счетом 1:3, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде счет не был открыт, а во втором дубль сделал нападающий "мамонтов" Максим Кирилейченко: на 25-й минуте он реализовал большинство, а на 37-й был проворнее всех у ворот Артема Забродина — 0:2.

На 53-й минуте Федор Свечков хорошим кистевым броском отыграл одну шайбу — 1:2.

В концовке хозяева заменили голкипера шестым полевым игроком, но пропустили еще раз: хет-трик оформил Кирилейченко — 1:3. Гости взяли реванш за поражение накануне.

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