"Ладья" во втором матче уступила "Мамонтам Югры"

Во втором матче "Ладьи" против "Мамонтов Югры" тольяттинцы уступили гостям со счетом 1:3, сообщает пресс-служба клуба.

В первом периоде счет не был открыт, а во втором дубль сделал нападающий "мамонтов" Максим Кирилейченко: на 25-й минуте он реализовал большинство, а на 37-й был проворнее всех у ворот Артема Забродина — 0:2.

На 53-й минуте Федор Свечков хорошим кистевым броском отыграл одну шайбу — 1:2.

В концовке хозяева заменили голкипера шестым полевым игроком, но пропустили еще раз: хет-трик оформил Кирилейченко — 1:3. Гости взяли реванш за поражение накануне.