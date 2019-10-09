Самарцам предложили уникальный кэшбэк на безлимитную связь

МегаФон обновил линейку тарифов "Включайся!", предложив кэшбэк до 30%. Его можно потратить на оплату звонков, SMS и интернет-трафика.

С октября новым пользователям тарифных планов "Включайся!" доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая — растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка — 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при "стаже" от 6 до 12 месяцев — до 20%, от 12 до 24 месяцев — составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума — в 30%. Уже действующим пользователям сети МегаФон при переходе на новую линейку "Включайся" и подключении услуги "кэшбэк" засчитается предыдущий стаж обслуживания.

Вторая опция — возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.

"Мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки "Включайся!". Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт", — отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Эксперты рынка отмечают выгоду нового предложения как новых, так и для действующих абонентов.

"Новое предложение МегаФона удивляет даже не щедростью, а практичностью. На рынке существует множество программ, где начисляется куча баллов и виртуальных рублей, однако очень трудно превратить их во что-то осязаемое и полезное. В случае с новым кэшбэком каждый абонент со стажем 2 года (а таковых большинство), оплачивающий услуги на 500-600 рублей в месяц, получает 150-180 рублей на дополнительные нужные сервисы. Например, за 100 рублей кэшбека можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, за 50 рублей — отключить тарификацию на городские номера по всей России и т.д. Взрослые абоненты могут за 150 рублей кэшбэка подключить функцию "Родительский контроль", существенно снижающую тревоги за перемещения и времяпровождение ребенка.

То есть абонент получает не фантики, а инструмент для прокачки своего тарифного плана под собственные нужды и без необходимости платить больше. Плюс главные преимущества достаются "старым" лояльным абонентам, а не новичкам, на привлечение которых обычно нацеливаются подобные предложения. Уверен, что новый подход к кэшбэку задает тренд на практичность бонусных предложений на отечественном рынке мобильной связи, — говорит ведущий аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов.

Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи "МегаФон Ритейл", любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

Кэшбек доступен на тарифах "Включайся! Развлекайся", "Включайся! Говори", "Включайся! Общайся", "Включайся! Выбирай", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум".

При небольших затратах на пакет, включающий помимо услуг связи массу дополнительных сервисов (к примеру, "Включайся! Развлекайся" для абонентов Самарской области в месяц стоит 370 рублей), абонент может ежемесячно использовать кэшбэк или копить его в течение года.