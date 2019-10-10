Компания МТС подготовила Самарскую область к внедрению "умных" технологий

С начала 2019 года оператор расширил и укрепил сеть LTE во всех городах и крупных населенных пунктах Самарской области, обеспечив доступ к высокоскоростному мобильному Интернету почти трем миллионам человек.

С января по сентябрь 2019 года МТС установила дополнительное телекомоборудование в крупных городах губернии — Сызрани, Новокуйбышевске, Нефтегорске, Жигулевске, Чапаевске, Октябрьске — и большинстве районных центров. В первую очередь оператор укреплял сеть и расширял покрытие там, где абоненты особенно активно пользуются мобильным Интернетом — в новых жилых районах, пригородах, в частном секторе, где зачастую отсутствует проводной Интернет и мобильный модем или смартфон является единственным способом доступа в сеть. Новые базовые станции были установлены и в быстро развивающихся новых микрорайонах и пригородах Самары — в Южном городе, Крутых ключах, ЖК "Кошелев парк" в Стройкерамике и коттеджном поселке "Звездный". Кроме того, сеть была усилена в популярных местах загородного отдыха самарцев — в дачных массивах и на базах отдыха Красноярского, Ставропольского и Волжского районов.

Высокоскоростной мобильный Интернет МТС в 2019 году также стал впервые доступен жителям почти 40 населенных пунктов в Приволжском, Камышлинском, Безенчукском, Похвистневском и других районах области.

"МТС уже несколько лет активно развивает сеть LTE на территории Самарской области. В прошлом году мы покрыли "ковром" LTE Самару и Тольятти, в этом закрепили свое технологическое лидерство, сделав связь LTE доступной почти для 90 процентов жителей губернии. Это не только возможность для абонентов пользоваться всеми привычными сервисами и приложениями, смотреть видео онлайн и общаться с близкими через соцсети и мессенджеры. Сеть LTE — это основа для массового внедрения цифровых технологий, таких, как телемедицина, онлайн-образование, удаленное управление транспортом и производством, "умное" видеонаблюдение и безопасность. Летом 2019 года МТС подписала соглашение с правительством Самарской области о сотрудничестве в области цифровизации, и развитие телекоммуникационной сети — один из этапов на пути к внедрению "умных" технологий во всех сферах экономики региона", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.