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В киберзоне ВСК были впервые представлены лучшие игровые новинки

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК принял активное участие в первой интерактивной выставке электроники "М.Видео Electronics Show 2019" и представил на своем стенде самые новые видеоигры.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

На выставке работала киберзона ВСК, где посетители увидели последние модели игровой техники и смогли сразиться на одной из четырех игровых стоек, а также сыграть, виртуальный надев VR-шлем.

Среди новинок были представлены игры: FIFA 20, Gears of War 5, Borderlands 3 и Mortal Kombat 11 в наилучшем качестве на современных консолях Xbox One X, а также в Forza Horizon 4 — LEGO Speed Champions в комфортабельных гоночных креслах.

Также на площадке были проведены два розыгрыша призов — первый для посетителей, скачавших приложение "ВСК страхование", а второй — супер розыгрыш — для тех, кто купил один из страховых продуктов компании по промокоду PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд "Страна футбола", учрежденный российским голкипером Игорем Акинфеевым.

В конкурсах были разыграны ценные призы, мячи, перчатки, футболки с автографом Акинфеева, планшеты и новейшая игровая приставка.

"ВСК — один из лидеров страхового рынка страны. Мы одни из первых, кто стал переводить страховые услуги в цифровой формат. Современный интернет-магазин, мобильное приложение, признанное лучшим в прошлом году и другие цифровые решения — все это позволяет говорить о ВСК как о страховой IT-компании. Выбранная концепция стенда подчеркивает нашу приверженность передовым технологиям и стремление следовать максимальной цифровизации деятельности", — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.

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