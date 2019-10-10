В самарском костеле пройдет благотворительный концерт органной музыки

Совместный проект Русфонда и Римско-католического прихода Пресвятого сердца Иисуса в Самаре — благотворительный концерт — проводится для сбора средств на помощь подопечным фонда.

Вход на концерт свободный. Средства, собранные в виде пожертвований, будут направлены на лечение врожденной деформации стоп 4-летнего Олега Ермолаева из города Октябрьск Самарской области.

Для самарских жителей выступит дуэт — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Екатерина Спиркина (орган, Москва) и Юлия Маркова (меццо-сопрано, Самара).

В программе концерта произведения И. С. Баха, Ф. Шуберта, Н.А. Римского-Корсакова, М.-Э. Босси, Дж. Джордани, Л. Ардити, а также неаполитанские народные песни.

Это уже пятый благотворительный концерт Екатерины Спиркиной в помощь подопечным Русфонда в Самарской области. За год сотрудничества с фондом музыкант собрала уже около 100 тыс. руб. на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей нашего региона.

Концерт "Из сокровищницы мировой музыкальной культуры" состоится 13 октября в 15.00 в самарском католическом костеле.