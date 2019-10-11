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Музеи и выставки Культура

В областной библиотеке покажут историю любви Фриды Кало и Диего Ривера в 96 фотографиях

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В СОУНБ с 15 по 18 октября будет работать мексиканская фотовыставка о любви Фриды Кало и Диего Ривера.

Фотовыставку "Диего и Фрида: улыбка на полпути" представляет Мексиканское агентство по международному сотрудничеству и Посольство Мексики в РФ в рамках Дней Мексики в Самарской области.

Экспозиция в 96 фотографиях расскажет удивительную историю любви Фриды Кало и Диего Ривера. Диего и Фрида были вместе почти 25 лет — с заключения брака в 1929 г. до смерти Фриды в 1954 году. Их отношения состояли из бесконечной череды встреч и расставаний, они любили и ненавидели, постоянно соревновались, заводили романы на стороне, страдали, но не могли жить друг без друга.

Фотовыставка попытается предать гласности удивительный мир художников и их знаменитых друзей и знакомых. Выделяются на общем фоне снимки, сделанные друзьями пары: Мануэлем Альварес Браво, Николасом Мюреем и Эдвардом Уэстоном в период пребывания Диего и Фриды в США.

Открытие выставки 15 октября, в 16:00.

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