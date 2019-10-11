Энергетики "Самарских сетей" напоминают: в погоне за цветным металлом можно потерять жизнь и свободу

С начала 2019 года энергетики филиала "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги") — "Самарские сети" зафиксировали 8 фактов хищений энергооборудования. Внимание злоумышленников привлекают провода ЛЭП, силовые трансформаторы, оборудование КТП и прочее.

Сотрудники подразделения безопасности филиала "Самарские сети" совместно с правоохранительными органами ведут системную борьбу с хищениями на энергообъектах. По каждому факту хищения проводится комплекс оперативных мероприятий. Виновным грозит лишение свободы в соответствии с УК РФ, штраф и возмещение ущерба в размере стоимости похищенного оборудования.

Однако в погоне за цветным металлом и сомнительной выгодой можно потерять не только свободу, но и жизнь. Энергообъекты находятся под напряжением, и любое несанкционированное вмешательство в их работу может привести к инвалидности или смертельным травмам.

От действий воров страдают и законопослушные граждане — без электроснабжения могут остаться целые населенные пункты, социальные объекты, промышленные предприятия.

Энергетики "Самарских сетей" обращаются к жителям Самарской области с убедительной просьбой соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов и немедленно сообщать обо всех замеченных повреждениях энергоустановок и линий электропередачи, подозрительных лицах и предметах вблизи энергообъектов по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.