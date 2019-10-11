Энергетики "Самарских сетей" напоминают: в погоне за цветным металлом можно потерять жизнь и свободу

С начала 2019 года энергетики филиала "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги") — "Самарские сети" зафиксировали 8 фактов хищений энергооборудования. Внимание злоумышленников привлекают провода ЛЭП, силовые трансформаторы, оборудование КТП и прочее.
Сотрудники подразделения безопасности филиала "Самарские сети" совместно с правоохранительными органами ведут системную борьбу с хищениями на энергообъектах. По каждому факту хищения проводится комплекс оперативных мероприятий. Виновным грозит лишение свободы в соответствии с УК РФ, штраф и возмещение ущерба в размере стоимости похищенного оборудования.
Однако в погоне за цветным металлом и сомнительной выгодой можно потерять не только свободу, но и жизнь. Энергообъекты находятся под напряжением, и любое несанкционированное вмешательство в их работу может привести к инвалидности или смертельным травмам.
От действий воров страдают и законопослушные граждане — без электроснабжения могут остаться целые населенные пункты, социальные объекты, промышленные предприятия.
Энергетики "Самарских сетей" обращаются к жителям Самарской области с убедительной просьбой соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов и немедленно сообщать обо всех замеченных повреждениях энергоустановок и линий электропередачи, подозрительных лицах и предметах вблизи энергообъектов по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.
Компания "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги") — электросетевая компания, занимающая доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). Центр управления компании находится в городе Саратов.
Производственный потенциал компании включает в себя 1 698 подстанций 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28 112 МВА, 45 933 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ установленной мощностью около 7678 МВА, более 226 571 км линий электропередачи 0,4-220 кВ. Численность персонала Компании — более 21 тыс. человек.
Основным акционером Общества является ПАО "Россети" (доля в уставном капитале — 67,97%).
Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.